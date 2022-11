Titoli di coda per l'avventura di Sebastiano Esposito all'Anderlecht. L'attaccante arrivato in prestito dall'Inter non è infatti presente nella distinta della sfida contro il Genk, in quanto, secondo Het Laatste Nieuws, è stato avvistato ieri pomeriggio all'aeroporto di Zaventem dove aveva preso l'aereo per tornare in Italia. L'Anderlecht ora cerca una soluzione insieme all'Inter, ma è praticamente certo che l'esperienza in Belgio si è chiusa e in maniera non esattamente indimenticabile per lui, che ha trovato solo due gol in questa prima parte di stagione.