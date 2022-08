Ospite degli studi di NTV Spor, Emre Belozoglu, allenatore dell'Istanbul Basaksehir, si è lasciato andare ad alcune confessioni relative al proprio passato. Compresa una sul suo addio all'Inter, una cosa che, a suo dire, una persona in paticolare non avrebbe mai voluto: "Al presidente dell'Inter Massimo Moratti piacevo molto, voleva che restassi. Diceva che potevo recuperare dall'infortunio, ma volevo andare via. Questo è il mio più grande rimpianto. Ho avuto un problema all'inguine e mi ci è voluto un anno e mezzo per superarlo".