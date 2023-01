Edin Dzeko si dichiara motivato alla vigilia di Monza-Inter, e non potrebbe essere altrimenti ripensando al gol decisivo che il bosniaco ha segnato al Napoli, condannandolo alla prima sconfitta in campionato dopo sedici giornate. "Swan", ha scritto l'ex attaccante della Roma su Facebook mettendo in parallelo la foto del suo colpo di testa vincente a quella di un 'Cigno', che non a caso è il suo soprannome. A corredo anche l'hashtag immancabile 'Forza Inter'.