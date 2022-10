Dopo il 4-0 che qualifica l'Inter agli ottavi di Champions, Edin Dzeko parla a Prime Video del match con il Viktoria Plzen. "Io migliore in campo? Meno male oggi non c'era Brozovic - scherza il bosniaco -. A parte i primi 10-15 minuti, penso che abbiamo fatto bene. Io faccio quello che devo fare per la squadra, è il mio dovere. A volte si fa meglio, a volte meno, ma provo sempre a dare il massimo anche a 36 anni. Sul gol di Mkhitaryan mi sono abbassato perché sentivo qualcuno chiamare la palla: pensavo fosse Dumfries, non mi aspettavo lui in quel posto. Il mio contratto in scadenza? Non ci penso proprio, c'è una stagione in corso. Mi sento bene e so che posso ancora giocare a questi livelli, poi tutto il resto arriva. Se con la maglia dell'Inter o meno si vedrà".