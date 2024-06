Dalla zona mista dello stadio di Lipsia, Denzel Dumfries ha sottolineato ancora una volta di non nutrire rancore nei confronti di Theo Hernández, col quale ieri si è sfidato per l'ennesima volta in questa stagione durante la gara tra Paesi Bassi e Francia: "L'ha detto anche lui in un'intervista, l'ho detto anch'io: c'è solo rispetto. Se abbiamo qualcosa l'uno contro l'altro? No, non credo", le sue parole riprese da VoetbalPrimeur.

Il discorso si amplia poi alla storica rivalità tra Inter e Milan, come riporta De Telegraaf: "La rivalità tra Inter e Milan è qualcosa di bello. Ma il rispetto reciproco è grande. Una volta ci siamo scontrati in un grande duello. È stato un momento a bordo campo in cui bisognava darsi da fare. È andata bene da entrambe le parti. Inter-Milan è un grande derby, un derby d'oro. La lotta è immensa. Siamo entrambi giocatori, che vanno appena oltre il limite in questo o semplicemente non lo fanno. Ma questo fa parte del gioco. E reciprocamente c'è rispetto per l'altro"

