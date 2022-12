Eletto, come logica vuole dopo una prestazione del genere, miglior giocatore del match contro gli Stati Uniti, Denzel Dumfries esprime tutta la sua soddisfazione ai microfoni della NOS. Dove ha commentato il primo luogo il record statistico raggiunto quest'oggi con due assist e un gol a referto, che lo ha equiparato a leggende del calcio olandese come Johan Crruijff e Rob Rensenbrink: "Questi sono buoni numeri, ma la cosa più importante è la vittoria. Ero concentrato, anche sull'importanza della vittoria. Sono contento di aver potuto aiutare la squadra e sono contento anche per Daley Blind per il suo gol".