La doppietta di Denzel Dumfries nella semifinale di Supercoppa Italiana scrive una nuova pagina dei libri di storia. Il numero 2 nerazzurro è infatti il quinto olandese a segnare in questa competizione dopo Frank Rijkaard, Marco Van Basten (due volte), Ruud Gullit e Wesley Sneijder.

Il laterale ex PSV è già arrivato a cinque gol stagionali (3 in campionato), diventando anche il terzo giocatore della storia interista capace di segnare una doppietta in Supercoppa Italiana: prima di lui ci erano riusciti Patrick Vieira (nel 4-3 contro la Roma) e Samuel Eto'o (nel 3-1, sempre contro la Roma).

