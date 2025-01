"I gol? È un bel momento per me, bisogna contonuare così e continuare a crescere. Sono contento". Lo dice Denzel Dumfries, uno dice protagonisti di Inter-Empoli intercettati da DAZN dopo la sfida di San Siro.

In cosa sei cambiato?

"Ho migliorato la mia concentrazione per restare in partita, con lo staff tattico sto migliorando anche sui movimenti in campo. Cerco di migliorare ogni giorno".

Hai visto la partita del Napoli? Cosa ti impressiona di più?

"Sì, ho visto una bella partita tra due grandi squadre. Il Napoli è una buona squadra, ha fatto una vittoria importante. Loro sono forti ma lo siamo anche noi, io devo pensare all'Inter".

Quest'anno sei più sorridente.

"Non lo so se sia così, però è un momento positivo e continuo a lavorare. In questo momento sorrido perché sono contento".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!