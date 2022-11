Il percorso della squadra di Roberto Martinez in Qatar finora è stato deludente, anche per la mancanza nell'11 titolare di un peso massimo come Romelu Lukaku, alias il top scorer di tutti i tempi della sua Selezione: "Qui è dove ci rendiamo conto che Romelu Lukaku è una parte essenziale di questa squadra. Senza uno dei tuoi leader, non è la stessa cosa. Michy Batshuayi ha fatto il suo lavoro nella prima partita contro il Canada, ma Romelu è ancora Romelu".