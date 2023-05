Milano si tinge sempre più di nerazzurro. Dopo l'invasione dei colori del Biscione post-derby, stracittadina valsa all'Inter la finale di Istanbul, il club di Viale della Liberazione continua a tappezzare il capoluogo lombardo di claim interisti. "Back to back" è il nuovissimo slogan sfornato dalla società di Zhang, fresca di Titolo. Dopo averla conquistato lo scorso anno contro la Juventus, la squadra di Inzaghi ha bissato la Coppa Italia proprio ieri sera sotto il cielo della Capitale, questa volta ai danni della Fiorentina. Una vittoria che va celebrata in gran stile, occasione che i nerazzurri non si fanno sfuggire, tornando, a poco più di una settimana, a "colorare la città di nerazzurro".

Torniamo a colorare la città di nerazzurro pic.twitter.com/nQvs7FhU1g — Inter (@Inter) May 25, 2023