Intercettato dai microfoni della Bild, Yann Sommer, portiere del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto e accostato al mercato nerazzurro, ha parlato del suo futuro. "Al momento sono in trattativa per il rinnovo del contratto, c'erano stati dei contatti già prima del Mondiale ma a oggi non ci sono novità", le sue parole. L'Inter fiuta il colpo a zero per affiancarlo ad Onana in caso di mancato rinnovo di Handanovic, sulle sue tracce c'è da registrare anche l'interesse del Bayern Monaco.