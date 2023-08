Non poteva mancare una domanda sulla vicenda Romelu Lukaku a Simone Inzaghi nel corso della conferenza pre-partita, la prima della stagione. E il tecnico nerazzurro ne è uscito con serenità, senza però celare tra le righe la delusione per il comportamento del belga: "Ringrazio Lukaku per quello che ci ha dato l’anno scorso, quando l’ho voluto con tutte le forze. Lo avrei voluto anche quest’anno, ma ha scelto diversamente. Dispiace per come è finita anche per come era stato riaccolto dalla famiglia Inter".