Negli ultimi minuti l'Inter ha annunciato il rinnovo di contratto di Federico Dimarco fino al 30 giugno 2027. Una bella notizia che rende fiero anche la Roc Nation Sports, agenzia che cura gli interessi del Figlio della Nord: "Siamo orgogliosi di aver negoziato un nuovo contratto per Dimarco con l'Inter", si legge in un tweet che accompagna una grafica dedicata alla firma dell'esterno nerazzurro.

We are proud to have negotiated a new contract for @FDimarco at @Inter #Dimarco2027 pic.twitter.com/tVv2dA04co