Un gran gol di Federico Dimarco ha dato l'innesco alla finalina contro l'Olanda. L'esterno nerazzurro è stato premiato come MVP della partita: "Sono contento per il premio - ha detto a Rai 2 subito dopo il triplice fischio -, ma l'importante è che abbiamo vinto la finale per il terzo posto. E' stata una bella partita, con tanti gol, alla fine si faceva sentire un po' la stanchezza di tutta la stagione. Ma è andata bene e siamo contenti, va bene così. Il gol? Sono contento, ci tenevo tanto, è andata bene".

