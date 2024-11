La prossima sarà la 150esima presenza di Federico Dimarco con la maglia dell’Inter considerando tutte le competizioni. Il traguardo, con tutta probabilità, verrà tagliato già nella sfida di campionato contro il Venezia, dove l'esterno dovrebbe partire dal 1'. Dimarco, sottolinea Opta, è inoltre il difensore che ha creato più occasioni per i compagni in questa Serie A (24): tra i difensori dei cinque grandi campionati europei, solo Alex Grimaldo del Bayer Leverkusen ne ha create più del nerazzurro in questa stagione (25).

