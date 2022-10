Poche battute anche ai microfoni di Sportmediaset per Federico Dimarco, che ha rilasciato alcune brevi impressioni dopo il ko subito ieri contro la Roma: “Cosa succede? Subiamo poco e prendiamo gol. Gli episodi ci girano a sfavore, dobbiamo lavorare e pensare di partita in partita per uscire il prima possibile da questo periodo. I tanti gol subiti? Non ti saprei rispondere, sono cose che dobbiamo vedere noi. In questo momento serve rimanere compatti, è l’unica cosa che ci serve adesso - ha esordito il canterano nerazzurro -. Si moltiplicheranno le voci sull’allenatore? Noi siamo con lui, punto”.