Federico Dimarco è il primo giocatore che arriva a Sky Sport per commentare la partita di questa sera contro il Manchester City: "C'è tanta delusione per quello che abbiamo dimostrato sul campo, ma c'è tanto orgoglio per una squadra che ha dato il 120% sul campo. Non è bastato, ma ha vinto la squadra più forte, costruita per vincere la Champions. Va bene così. Il rammarico per i gol sciupati? Sicuramente, abbiamo avuto occasioni nitide ma Ederson ha fatto grandi parate. C'è tanta delusione".

Una sconfitta che vale come momento di crescita?

"Questa squadra merita tanto, anche stasera meritava di più. Ma siamo contenti perché abbiamo dato il massimo, facendo un grande percorso in Champions. Abbiamo incontrato una squadra forte, che ha vinto il titolo, ma questo secondo posto vale tanto perché abbiamo dato il massimo tutti".