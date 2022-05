Intervenuto ai microfoni di Inter TV a pochi minuti da Cagliari-Inter, il laterale nerazzurro Federico Dimarco presenta così la sfuda: "Arrivati a questo punto tutte le partite sono difficili, come lo è stata la finale di Coppa Italia, come sarà la partuta di stasera o come sarà domenica prossima. Dobbiamo scendere in campo con la stessa voglia e la stessa intensità di mercoledì per portare a casa il risultato. Sono cresciuto all'Inter, ho giocato qui tantissimi anni, qui mi sento a casa. Sono felice di questa stagione ma speriamo di chiudere al meglio. Io sono tifoso come lo sono tanti altri, sono contentissimo che ci sia tanta gente sia in casa che in trasferta. Spero che nei prossimi anni continuino a seguirci".