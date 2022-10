C'è anche Federico Dimarco tra i giocatori chiamati a commentare Inter-Roma ai microfoni di DAZN: "Dopo una partita così non è facile fare delle dichiarazioni a freddo. Dobbiamo solo pensare a lavorare a vincere le prossime partite che sono più importanti".

È solo una questione di attenzione in certi momenti della partita?

"Non lo so, ma dobbiamo tornare a vincere perché una squadra come l’Inter non può permettersi di perdere queste partite".

Quest’anno in difesa c’è qualcosa che non torna, accettate di meno il difendere bassi.

"Quest’anno forse ci abbassiamo più volte nella nostra area, l’anno scorso pressavamo più alti. Non sono d’accordo su questo punto".