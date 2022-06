La Roma ha deciso di imporre a Henrikh Mkhitaryan un ultimatum rispetto all'ultima offerta di rinnovo avanzata: entro domani il calciatore armeno dovrà dare una risposta definitiva. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. "La società giallorossa ha presentato una nuova offerta negli ultimi giorni per andare incontro alle esigenze del calciatore: sul tavolo 3,5 milioni netti più bonus che, giocando regolarmente, ogni 15 partite aumenterebbe a 4,1. Inoltre, scatterebbe il rinnovo automatico in caso di qualificazione in Europa e anche se dovesse giocare almeno il 50% delle partite - spiega il giornalista di SkySport -. La Roma ha posto ieri un ultimatum di 48 ore a Mkhitaryan: il termine scadrà dunque domani. In caso di rifiuto da parte dell'armeno, l'offerta decadrà e il calciatore sarà libero da vincoli contrattuali, essendo in scadenza al 30 giugno. La Roma ha fatto sapere che quelle proposte al giocatore sono le condizioni massime a cui è disposta ad arrivare. I giallorossi vogliono cautelarsi evitando che si ripeta la stessa situazione dello scorso anno, quando il rinnovo arrivò dopo fasi in cui da entrambe le parti si alzò la posta. Sullo sfondo, resta sempre forte il pressing dell'Inter, che offrirebbe due anni a circa 4,5. Pesa, inoltre, la possibilità di giocare in Champions League".