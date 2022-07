"Il club bergamasco è arrivato a un'offerta da 15 milioni all'Inter, che però continua a chiederne 20, esattamente quanto aveva offerto la Salernitana - si legge -. Basterà quindi un altro piccolo sforzo, con l'Atalanta che potrebbe magari aggiungere dei bonus per raggiungere la cifra chiesta dall'Inter. Intanto il club allenato da Gian Piero Gasperini ha già trovato l'intesa con il calciatore, motivo per cui si aspetta di chiudere presto l'accordo anche con l'Inter in modo da accelerare la trattativa. Rispetto a ieri, però, l'affare è davvero molto vicino alla chiusura".