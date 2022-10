L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, firma di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della testata tedesca Wettfreunde. È stata l’occasione per sviscerare alcuni temi legati anche all’Inter. Si comincia da Lautaro Martinez, accostato al Bayern Monaco: “Non credo che sia il tipo di attaccante di cui hanno bisogno. Hanno Mané che è simile. Lautaro non è una prima punta, ha dimostrato di giocare molto bene quando ha accanto Lukaku o Dzeko. Sicuramente è un top player, ma non credo sia il giocatore giusto per il Bayern Monaco. E non credo che Lautaro voglia andare in Bundesliga. Non so se vuole lasciare l'Inter perché ha prolungato il contratto. È molto, molto felice qui a Milano. Non credo che voglia andarsene, ma è troppo presto per dire cosa accadrà a giugno. Lautaro vorrebbe giocare in Premier League o La Liga, con il Barcellona o il Real Madrid. Non credo sia il suo sogno giocare in Bundesliga, a dire il vero".