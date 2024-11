Ancora una bella prestazione, ma senza punti in cascina per il Venezia che viene ribaltato dal Parma nella prima partita del sabato della 12esima giornata di Serie A. Tra le note positive della giornata dei lagunari c'è l'ulteriore segnale di crescita di Gaetano Pio Oristanio, sul quale si sofferma anche il tecnico Eusebio Di Francesco in conferenza stampa: "Oristanio è un giocatore di qualità, manca nella continuità nel fare quello che fa di buono, deve migliorare. Poi ho messo tanti attaccanti, ma non abbiamo fatto tanti tiri in porta nel finale. Ci manca la continuità nella partita nel saper riconoscere i momenti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!