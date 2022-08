L'ex allenatore di Roma e Sassuolo Eusebio Di Francesco è stato ospite della puntata della 'Domenica Sportiva', nel corso della quale ha commentato la vittoria dell'Inter contro lo Spezia. Elogiando in particolare la partita di Romelu Lukaku: "Uno come lui ti permette di poter giocare sia incontro che in profondità, è un attaccante di grandissimo livello. Sul primo gol grande gestito tecnico sia suo, perché ammorbidire di testa la palla di Nicolò Barella, npn è facile. che di Lautaro Martinez. I due si trovano bene insieme, il lavoro di Antonio Conte se lo sono ritrovati. Credo però che Simone Inzaghi abbia dato a questa squadra un po' più di spensieratezza, la capacità di poter giocare liberamente. Ha anche degli ottimi interpreti. Poi, vedere entrare Edin Dzeko e Joaquin Correa con quell’entusiasmo, con quella voglia di cercare il gol e di muoversi insieme è un altro grande vantaggio per l'Inter".