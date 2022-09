L'attaccante dell'Udinese Gerard Deulofeu è protagonista di un'intervista rilasciata al quotidianoTuttosport che sarà pubblicata domani. Nell'anticipazione offerta online, lo spagnolo si pronuncia sull'Inter, ultima vittima della striscia vincente dei friulani di Andrea Sottil: "Nerazzurri in crisi? L’Inter è una grande squadra e se perde una partita si inizia a parlare di crisi. La stagione è appena iniziata: è vero che hanno perso quattro partite però, prima di affrontarli, ho analizzato a fondo le loro gare. Hanno qualche punto debole ma l’Inter resta una squadra forte che, con Milan e Napoli, sarà lì per vincere lo Scudetto".





Come mai non ha citato la Juve?

"Saranno lì anche loro, ma le altre tre hanno qualcosa in più per il momento".