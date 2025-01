In attesa dell'ultimo match della 20esima giornata di Serie A EniLive, l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare di recupero della 19ª giornata del Campionato di Serie A 2024/25, tra le quali il match in programma per mercoledì prossimo alle 20.45 tra Inter e Bologna. A dirigere il match di San Siro sarà Luca Pairetto. Il fischietto di Nichelino avrà come assistenti Rossi C. e Mokhtar, con Bonacina nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà Meraviglia, coadiuvato da Mazzoleni.

COMO – MILAN Martedì 14/01 h.18.30

MANGANIELLO

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: GHERSINI

VAR: SERRA

AVAR: FABBRI

ATALANTA – JUVENTUS Martedì 14/01 h.20.45

DOVERI

CARBONE – COSTANZO

IV: RAPUANO

VAR: MARINI

AVAR: CHIFFI

INTER – BOLOGNA Mercoledì 15/01 h.20.45

PAIRETTO

ROSSI C. – MOKHTAR

IV: BONACINA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MAZZOLENI

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!