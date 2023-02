Toccherà a Davide Massa il delicato compito di dirigere il derby di Milano, gara valida per la 21esima giornata di Serie A, in programma domenica sera con fischio d'inizio alle 20.45. L'arbitro della sezione di Imperia avrà Daniele Bindoni e Davide Imperiale come assistenti, mentre Simone Sozza vestirà i panni del quarto ufficiale. A Lissone, in sala VAR, saranno collegati con San Siro Paolo Silvio Mazzoleni e Micheal Fabbri. Tutte le designazioni:

CREMONESE – LECCE Sabato 04/02 h. 15.00

ORSATO

LO CICERO – VIVENZI

IV: SANTORO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: SERRA

ROMA – EMPOLI Sabato 04/02 h. 18.00

DIONISI

BRESMES – ROSSI C.

IV: MARINELLI

VAR: MARESCA

AVAR: MUTO

SASSUOLO – ATALANTA Sabato 04/02 h. 20.45

MARCENARO

MELI – PERETTI

IV: BARONI

VAR: NASCA

AVAR: CAMPLONE

SPEZIA – NAPOLI h. 12.30

DI BELLO

PRETI – DI IORIO

IV: MARCHETTI

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI

TORINO – UDINESE h. 15.00

PRONTERA

ALASSIO – LOMBARDO

IV: MIELE G.

VAR: GUIDA