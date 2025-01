Domenica 2 febbraio alle 18 andrà in scena il 242° Derby di Milano della storia. E il tifo più caldo dell'Inter risponde subito presente. Tra giovedì 16 e venerdì 17 gli abbonati al Secondo Anello Verde e gli abbonati alla stagione 24/25 hanno avuto la possibilità di acquistare i biglietti per assistere alla sfida contro il Milan nel settore ospiti dedicato ai tifosi interisti, il Secondo Anello Verde.

"I tagliandi per il Secondo Anello Verde sono andati sold-out dopo queste due prime fasi di vendita: non verranno dunque attivate le fasi dedicate ai Soci Inter Club e ai titolari della Tessera Siamo Noi - informa il club neazzurro -. Ricordiamo che i biglietti acquistati sono stati caricati sulla tessera Siamo Noi, che dovrà essere utilizzata per accedere allo stadio, insieme a un documento di identità valido. Inoltre, non sarà consentito il cambio utilizzatore".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!