Simone Inzaghi nelle vesti di allenatore è stato capace di stupire anche Delio Rossi, tecnico del piacentino ai tempi della Lazio. È quanto ammette l'ex biancoceleste ai microfoni di TvPlay: "Ho visto tanti calciatori che poi sono diventati bravi allenatori perché forse hanno imparato dalle miei insegnamenti. Simone Inzaghi è stato un mio giocatore però si fatica a dire chi da giocatore può diventare un grande allenatore nel momento stesso che lo alleni".

Rossi sottolinea in un altro passaggio che "lo status cambia perché da calciatore pensi solo a sé stesso mentre all’allenatore è il contrario. Sicuramente Inzaghi ha condiviso lo spogliatoio della Lazio con tanti campioni e coltivi una sensibilità calcistica diversa ma da lì a dire che sarebbe diventato un allenatore di questo calibro mi sarei sorpreso quindi onore e merito a lui".

L'ex allenatore torna poi sul celebre episodio che l'ha visto protagonista con l'ex Inter Adem Ljajic alla Fiorentina: "Col senno del poi dopo che le battaglie le hai combattute sono tutti bravi a fare generali. Secondo me le persone non devono vivere di rimpianti, ho avuto quello che mi sono meritato. Certo l’episodio di Ljajic mi ha tolto tanto, mi ha condizionato la carriera ma secondo me c’è tanto perbenismo e ipocrisia nel calcio come ultimamente negli episodi di D’Aversa e Acerbi perché se un gesto è sbagliato a livello pubblico lo è anche nel privato e invece hanno due valenze diverse. E’ stato più un fatto scenico, sono scivolato se no non sarebbe successo quello che è successo, se fosse successo negli spogliatoio non lo avrebbe saputo nessuno o se avessimo vinto avrebbe avuto un’altra rilevanza. E’ facile parlare seduti sul divano davanti alla televisione ma per avere un giudizio su una persona devi conoscerla e viverla”.

