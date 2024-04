Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Del Piero ha parlato del momento delicato della Juve e di quello esaltante dell'Inter, che oggi potrebbe vincere derby e scudetto.

Come si vede da lontano la situazione di Allegri e il dibattito attorno alla sua figura?

"Lungi da me mettermi in mezzo. Vedo e leggo che si parla tanto di Allegri e della Juve, per me le cose sono abbastanza chiare, poi dipende da come vuoi vedere la situazione. Si può dire che Allegri e la Juve hanno fatto tutto quello che dovevano fare o al contrario che si poteva far di più, o un mix delle due cose".

Come vede il derby milanese?

"Ho un paio di amici interisti e un paio milanisti, ed è incredibile come stanno vivendo la cosa, ma io gli dico sempre: “Pensate a come ci girano a noi juventini...”. Per il Milan sarebbe tosta mettere nelle mani dell'Inter lo scudetto nel derby giocando in casa. Però l'Inter ha ampiamente meritato il titolo perché nel corso dell'anno si è dimostrata la squadra più forte di tutti. E poi il bello di queste sfide è che quando tutto sembra definito succede sempre qualcosa di strano...".

In Champions italiane fuori agli ottavi, ma abbiamo tre semifinaliste tra Europa e Conference. Com'è il bicchiere?

"Pieno, tutta la vita. Il prossimo anno avremo 5 squadre in Champions, il percorso delle italiane in Europa negli ultimi due anni è stato incredibile. Il bicchiere resta mezzo pieno anche se allarghiamo il discorso al tema economico, agli sforzi e agli investimenti che possiamo fare rispetto ad altre nazioni. L'Italia con idee, creatività e capacità di reinventarsi è riuscita a ritagliarsi un ruolo importante in Europa. Per tornare a ciò che eravamo negli anni 2000 la strada è molto lunga, ma stiamo facendo dei passi importanti, pur senza stadi decenti e con tanti altri aspetti negativi del nostro calcio".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!