L'ex attaccante della Juventus Alessandro Del Piero è intervenuto a margine di un evento Nike, concentrandosi sulla lotta Scudetto che vede ora l'Inter a +4 sulla Juventus con una partita in meno dei bianconeri: "L'Inter nei 90' ha dimostrato di meritare il vantaggio che ha in questo momento - ha esordito -. Sia per come è stata in campo sia per le occasioni che è riuscita a creare nelle partita, la vittoria è stata meritata. È sicuramente una squadra che si sta esprimendo a un livello altissimo, pensiamo alla finale di Champions dello scorso anno contro il City. È una squadra che è stata costruita con grandi giocatori, con grandi personalità, è ovvio che sia favorita per la vittoria finale dello Scudetto. Dall'altra parte però la Juventus è una squadra che non molla mai. Nella partita di San Siro ha avuto anche le sue possibilità, sarà una bella lotta tra le due fino alla fine".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!