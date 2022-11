Ancora emozionato per la vittoria della prima edizione della AUF Uruguay Cup, Alberto Ward , presidente del Defensor Sporting, ha svelato che Alan Matturro , 18enne difensore accostato con insistenza al l'Inter nelle ultime settimane, è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Genoa : "E' praticamente chiusa con loro", ha detto parlando AM 970 Universal.

Secondo Gianlucadimarzio.com, la società rossoblù ha presentato un’offerta da 3 milioni di euro più uno di bonus e il 20% sulla futura rivendita da riconoscere al club violeta. "Restano da definire i dettagli del contratto, anche se il classe 2004 ha già manifestato il suo gradimento alla destinazione ligure per fare la prima esperienza in Europa, in un campionato come quello italiano rinomato per la tradizione difensiva", si legge.