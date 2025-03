Il difensore dell'Inter Stefan de Vrij arriva anche ai microfoni di Prime Video alla vigilia della gara contro il Feyenoord, match del cuore per lui essendo cresciuto proprio nel club di Rotterdam. Un'esperienza che ricorda con affetto ancora oggi: "È speciale per me tornare qui, ho fatto il settore giovanile di fianco allo stadio, ogni giorno dopo l'allenamento camminavo qui sognando di giocare al Feyenoord. Ci sono riuscito e ora torno da avversario, per me è una cosa speciale".

Per De Vrij, ora, la testa è all'Inter e alla partita: "Sono molto contento di questa gara, di questo sorteggio per noi. Abbiamo fatto molto bene sin qui in Champions, subendo solo un gol. Siamo venuti qui per vincere e fare un'ottima partita".

