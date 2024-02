Intervenuto in conferenza stampa, convocata ieri, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato di vari temi che riguardano il club partenopeo, trattando anche il tema Zielinski.

Zielinski fuori per sperimentare i nuovi, ma per il mondiale per club serve passare il turno. Non sarebbe servito?

"Ma tu le vedi le partite? Il rendimento di Piotr l'avete visto? Nelle ultime 10 partite è stato deludente, la scorsa estate mi aveva detto che voleva restare. Ce l'ho a morte con Bolek, il suo agente, che non l'ha voluto far restare, perché lo vuole trasferire in altre squadre per guadagnarci di più. Ora potrebbe avere paura d'infortunarsi perché deve ancora firmare il suo contratto. Traoré ha un riscatto altissimo, se non lo vedo giocare come faccio a capire cosa devo fare? Ad esempio ho la morte nel cuore per aver escluso Demme che considero un ottimo ragazzo. Demme con Gattuso giocava al posto di Lobotka. Quando Demme ha giocato si è dimostrato un soldato".

