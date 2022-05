Dopo il duplice fischio di Daniele Doveri, tocca all'autore del gol del momentaneo vantaggio Matteo Darmian commentare quanto avvenuto all'Unipol Domus in questi primi 45 minuti, intervistato da DAZN: "Il gol? Lo proviamo dall'inizio dell'anno questo schema, sappiamo che può essere un'arma importante che anche l'anno scorso ci ha dato risultati importanti. Calo fisico per la fatica di Coppa Italia? Non lo so, abbiamo una panchina di campioni che si faranno trovare pronti".