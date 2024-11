È Matteo Darmian il giocatore scelto per la presentazione del match di Champions League di domani sera contro l'Arsenal. Queste le sue parole ai microfoni di Inter TV:

Come vi sentite soprattutto fisicamente considerato il dispendio delle ultime due partite?

"Ci sentiamo bene. Sappiamo di non aver avuto tanti giorni per preparare la partita, però sappiamo quanto è importante. Cercheremo di scendere in campo con la giusta voglia e determinazione per portare a casa i tre punti".

L'Arsenal non è partito bene in campionato ma in Champions è reduce da tre clean sheet consecutivi come voi. Vi aspettate una partita tattica?

"Non lo so, sicuramente sarà una partita difficile contro una squadra di grandi qualità che negli ultimi anni ha lottato col Manchester City per la conquista della Premier League. Sappiamo che gioca un grande calcio, dovremo stare attenti e mettere in campo le nostre qualità per cercare di vincere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!