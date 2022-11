Analisi di Stephane Dalmat anche piuttosto critica del momento Inter. Ecco le parole dell'ex centrocampista francese sul suo profilo Instagram: "Oggi gara contro il Bologna che arriva in un periodo difficile - dice Dalmat -. A inizio stagione abbiamo avuto grandi problemi, poi ci siamo ripresi, ma ora è arrivato il ko con la Juventus che dobbiamo cancellare immediatamente. Purtroppo l'Inter perde sempre negli scontri diretti, a parte con la Fiorentina e con il Barcellona, che però fa parte di un'altra competizione. In Champions ci sarà il Porto , che gioca molto bene soprattutto in casa: se questa è l'Inter, sarà molto dura".

"Adesso mi aspetto 6 punti prima della sosta, serve un cambio di mentalità per dimenticare la Juve e puntare al quarto posto - aggiunge Dalmat -. Lo scudetto ormai è andato, in Champions ci sono avversarie fortissime anche se nel calcio mai dire mai. Cambiare Inzaghi adesso non servirebbe a nulla. Però per la prossima stagione mi aspetto che Zhang venda il club e che arrivi un nuovo tecnico: l'Inter deve tornare ad avere grandi giocatori e a far sognare i propri tifosi come tanti anni fa".