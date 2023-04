"Oggi è una bella partita contro la Fiorentina, me la ricorderò sempre perché contro i viola ho segnato il mio primo gol con l'Inter e mi ha molto emozionato". Parla così Stephane Dalmat nel consueto video di approfondimento su Instagram a poche dalla sfida odierna: "Penso e spero che abbiamo recuperato un grande Lukaku che arriva a questa gara con fiducia. Ha fatto una tripletta contro la Svezia e un gol contro la Germania, che non è la Georgia o il Kazakistan, spero che farà lo stesso con l'Inter. Come ho sempre detto - ribadisce l'ex centrocampista nerazzurro -, penso possa essere l'uomo del finale di stagione dell'Inter.