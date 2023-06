Anche in Spagna si parla del futuro di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da AS, il Chelsea è disposto a liberarsi dell'attaccante belga davanti ad un'offerta di 40 milioni di euro. La dirigenza del club inglese non considera più Big Rom al centro del suo progetto tecnico e vuole atutti i costi un trasferimento, per poi puntare sul mercato su Osimhen o Vlahovic. Per Lukaku resta viva l'ipotesi Milan, in virtù anche degli ottimi rapporti tra il club rossonero e il Chelsea come testimoniato dalle operazioni legate a Tomori, Bakayoko e Giroud.

