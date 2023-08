Mehdi Taremi resta uno degli obiettivi dell'Inter per l'attacco, tuttavia la corsa all'iraniano non appare tra le più facili. Come riportato da Hatam Shiralizadeh, giornalista dell'agenzia di stampa iraniana Tasnim News, il Porto ha fatto sapere all'agente del calciatore che non accetterà nessuna offerta inferiore ai 30 milioni di euro. L'Inter resta comunque in corsa assieme al Tottenham per il calciatore.