Prima dell'arrivo di Benjamin Pavard, l'Inter aveva pensato anche a Perr Schuurs per coprire il buco in rosa lasciato dall'addio di Milan Skriniar. Il difensore olandese alla fine è rimasto al Torino e, ironia della sorte, proprio domani sera sarà avversario dei nerazzurri nel primo impegno di campionato al rientro dalla sosta.

Raggiunto dai colleghi del Corriere di Torino, Schuurs ammette di aver sentito dell'interesse del Biscione nei suoi confronti, preferendo però tagliare corto sull'argomento. "L'Inter mi seguiva in estate? Sì, ho letto, non ne sapevo nulla" le parole del classe '99, che però non nega il fatto di vedersi ancora in Serie A per i prossimi anni: "Premier League nell’immediato futuro? No, resterò ancora qualche anno in Italia. Qui mi sto completando sotto tutti i punti di vista, soprattutto tatticamente. Se un difensore si impone nella vostra Serie A, poi può essere protagonista ovunque. Anche in Premier. Ci andrò in Inghilterra, non subito però".

