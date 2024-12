Protagonista di 'My Skills', in onda su DAZN, Nico Paz, talento emergente del calcio argentino che in Italia si sta mettendo in mostra con la maglia del Como, ha stilato la classifica dei cinque migliori mancini della Serie A componendo la classica piramide. L'argentino, inizialmente stuzzicato con il nome di Charles De Ketelaere, ha sistemato il belga dell'Atalanta al quarto posto. Più su di una posizione Federico Dimarco, quindi Paulo Dybala al primo e se stesso al secondo. Ultimo Theo Hernandez: "L'ho messo un po' basso in classifica, ma non sapevo che lo avresti nominato. Altrimenti lo avrei messo più in alto", ha ammesso l'ex Real Madrid.