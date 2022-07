Autore del primo gol della partita, Danilo D'Ambrosio esprime le sue sensazioni ai microfoni di Sportitalia: "Lugano per me è come l'Empoli in Serie A, mi porta fortuna. Speriamo che sia di buon auspicio per quest'anno. La LuLa? Si trovano a occhi chiusi perché hanno giocato due anni insieme. Ma non dimentichiamoci di Edin Dzeko, Alexis Sanchez e Joaquin Correa, che daranno sicuramente una mano. Abbiamo tanta qualità. Se fanno bene, è perché la squadra glielo consente".