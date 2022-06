La Cremonese potrebbe completare una doppia operazione con l'Inter dopo aver praticamente preso in prestito il portiere romeno Ionut Radu: come conferma Gianluca Di Marzio di Sky Sport (qui la nostra anticipazione), i grigiorossi contano di poter regalare al neo tecnico Massimiliano Alvini a titolo temporaneo anche Lucien Agoume, centrocampista francese classe 2002 reduce dall'esperienza al Brest, in Ligue 1.