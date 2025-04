Carlo Cottarelli torna a parlare del progetto Interspac, in occasione di una gara contro il Bayern Monaco in cui i nerazzurri saranno opposti a un modello, quello dei bavaresi, che all'economista piace molto. "Per quanto riguarda l’azionariato popolare restano una delle fonti di ispirazione, anche se non l’unica ovviamente, visto che in Germania ci sono i club, che per legge, vengono sostenuti a 360° dai tifosi".

"Matthaus ha detto che vincerà il Bayern, io penso proprio di no - dice ancora - poi è chiaro che all’andata ai tedeschi era mancato qualcosa dal punto di vista della conclusione: è tutto da vedere insomma... Chi sarà decisivo? Farei un torto a qualcuno se nominassi un calciatore, piuttosto che un altro. Quindi dico Inzaghi, questa Inter gioca bene perché c’è lui".

Secondo Cottarelli, il Bayern domina in patria perché "ha l’azionariato popolare, ma anche il vantaggio di essere di gran lunga la principale squadra tedesca. Interspac ancora in piedi? Non voglio entrare nei dettagli, siamo disponibili a parlare con chiunque, l’abbiamo fatto con Zhang, siamo pronti a farlo con i nuovi proprietari dell’Inter. Qualora ci fosse un’apertura da parte loro, ci muoveremmo per fare la raccolta. Non possiamo farlo senza. Io sinceramente ovunque vado, trovo tifosi che mi chiedono di Interspac. La differenza fondamentale tra i club tedeschi, come il Bayern Monaco, e quelli italiani, è che in Germania tutte queste società sono nate con l’azionariato popolare. Con Zhang non è stato possibile portare avanti l’azionariato popolare, se fosse stato fatto, probabilmente lui sarebbe ancora lì. Non ha voluto e ora è fuori dai giochi. Come? Avrebbe avuto un introito tale per stabilizzare la situazione e migliorare i conti della società, visto che con l’azionariato popolare i conti migliorano".