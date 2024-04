"Interspac? Costa un mucchio di soldi fare la raccolta fondi. Al momento siamo solo 70 soci, tifosi noti, che sono entrati per dare pubblicità". Così l'economista Carlo Cottarelli ai microfoni di Radio TV Serie A, all'indomani della vittoria dello scudetto della seconda stella da parte dell'Inter, sua squadra del cuore.

Quanto sarà importante il Mondiale per Club per i conti del club?

"Non ho una stima, si parla di cifre importanti che possono avvicinare l'Inter a un pareggio di bilancio. E' una grande opportunità, è andata bene che la squadra partecipi a questa competizione".

Quale è il prossimo sogno da tifoso?

"Sarebbe la quarta coppa con le orecchie, ci vuole ancora uno sforzo in termini di investimenti. Già con un attaccante in più avremmo battuto nettamente l'Atletico Madrid quest'anno".

Rinnoverebbe a vita Inzaghi?

"Oddio no, non firmerei nessuno a vita. Abbiamo perso lo scudetto due anni fa, ma sono i casi della vita. Comunque io ho sempre pensato fosse un grande allenatore, l'ho sostenuto anche nei momenti difficili perché ho sempre pensato che, viste le risorse della società, non ci si può lamentare dei risultati".

