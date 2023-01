Primo titolo dell'anno riposto in bacheca. Supercoppa sollevata sotto il cielo di Riad, prima di farla assaporare questa sera ai tifosi nerazzurri tra le mura amiche di San Siro, passeggiatina strategica prima di riporre il nuovo trofeo nella sala ad hoc del The Corner. Con quanta carica si arriva all'Empoli dopo quanto fatto a Riad? A ripondere è Joaquin Correa che prima di scendere in campo contro i toscani si ferma a rispondere ai colleghi di Inter TV: "Con la stessa concentrazione con la quale abbiamo preparato la partita. Lo abbiamo fatto bene. Siamo certamente contenti per quanto fatto a Riad, ma lo abbiamo già messo da parte. Cerchiamo di vincere pure oggi così da continuare su questa strada positiva".

Empoli che si difende bene e concede poco:

"Sì, l'Empoli è una squadra gioca bene, ha giocatori di qualità in mezzo che fanno girare velocemente il pallone. Dobbiamo stare uniti, compatti e concentrati cercare di fare la nostra partita, cercando di andare in vantaggio da subito".