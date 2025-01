Il mese di febbraio coinciderà anche con il via ai quarti di finale della Coppa Italia 2024/25. Nelle ultime ore la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei primi due quarti, ovvero Atalanta-Bologna e Milan-Roma (partite ai lati opposti del tabellone): la sfida di Bergamo si giocherà martedì 4 febbraio alle ore 21.00, mentre il match dopo è in fissato per mercoledì 5 febbraio alla stessa ora. Ancora da definire, invece, i dettagli di Inter-Lazio e Juventus-Empoli.

"Le gare INTER-LAZIO e JUVENTUS-EMPOLI si disputeranno nella seconda finestra dei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa (25-26 febbraio 2025). Giorni e orari delle suddette gare verranno comunicati successivamente, a seguito degli esiti delle gare dell’ottava giornata, e quindi della chiusura della League Phase, di UEFA Champions League e UEFA Europa League", viene spiegato nel comunicato diramato da Via Rosellini.

