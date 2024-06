Antonio Conte ha vinto due titoli nazionali al primo colpo con squadre che non disputavano le Coppe europee, prima portando lo scudetto alla Juve e poi facendo trionfare il Chelsea in Premier League. L'auspicio ora è ripetersi anche col Napoli: "Magari non c'è due senza tre - ha detto col sorriso il tecnico leccese a Sky Sport -. Ma non dobbiamo fare proclami o dare illusioni perché c'è un dato di fatto inconfutabile: la passata stagione abbiamo accumulato 40 punti di distacco dall'Inter che ha vinto lo scudetto, 20 dal Milan. C'è un distacco veramente importante nei confronti di tante squadre, e noi siamo arrivati decimi. Non guardiamo tanto in là, cerchiamo di costruire giorno per giorno il nostro percorso, sapendo che sarà difficile".