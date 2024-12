Antonio Conte ha le idee chiare: dipendesse da lui, la finestra di mercato invernale non avrebbe ragione d'essere. Questo è il pensiero espresso in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Napoli contro il Venezia: "A gennaio dovremmo abolire il mercato, per noi allenatori è un mese difficile. Però quello che dico sempre è che 41 ce li hanno portati questi giocatori, quindi dobbiamo farli sentire tutti partecipi. L'obiettivo mio e del club è di non indebolirci e non fare danni. Qui deve intervenire il club, se dobbiamo fare qualcosa deve essere migliorativo a livello qualitativo e quantitativo".